De volta à Série A do Brasileiro, Coritiba recebe o Goiás neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após conquistar seu 39º título no Campeonato Paranaense, o Coritiba recebe o Goiás, neste domingo (10), às 11h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em partida pela primeira rodada da Série A.

O retrospecto dos times é equilibrado -foram 40 jogos no total, dos quais cada time ganhou 13 e 14 foram empates. Nos últimos dez jogos, foram quatro empates e três vitórias para cada um.

Após ter superado a Série B em 2021, o campeão paranaense entra em campo com o objetivo de manter-se na elite do Brasileiro. O técnico Gustavo Morínigo deve escalar o mesmo time que entrou em campo na vitória contra o Maringá, no domingo (3), na final do estadual: Alex Muralha; Warley, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Continuam de fora o lateral-direito Natanael e o ponta-esquerda Pablo García, ambos em recuperação física.

O Goiás, por sua vez, também vê na estreia seu retorno a Série A do Campeonato Brasileiro, após ter disputado a Série B em 2021. O time fez uma boa temporada no Campeonato Goiano, do qual saiu vice-campeão após perder para o Atlético-GO.

No entanto, o time do técnico Glauber Ramos entra em campo com desfalques importantes: o centroavante Nicolas e Pedro Raul e os ponta Luan e Vinícius estão fora da partida, todos em recuperações de lesões físicas. O clube também vem tendo movimentações em seu elenco, tendo dispensado, nesta semana, o zagueiro Everson, o atacante Índio e o meia Miguel Ferreira. Uma provável escalação do Goiás tem: Tadeu; Maguinho, Sidnei, Reynaldo e Danilo Barcelos; Caio Vinícius, Diego, Fellipe Bastos e Élvis; Dadá Belmonte e Renato Júnior.

O Coritiba volta a campo no próximo domingo (17), contra o Santos, na Vila Belmiro, a partir das 11h. Já o Goiás recebe o Palmeiras no sábado (16), a partir das 16h30, na Serrinha, em Goiânia (GO).

Estádio: Couro Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (10)

Árbitro: Raphael Claus (SP) (Fifa)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: SporTV e Premiere