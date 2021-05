De volta à elite, Chapecoense recebe o RB Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Chapecoense enfrenta o RB Bragantino neste domingo (30), às 18h15, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do time catarinense à elite do futebol nacional.

Depois de uma ascensão meteórica em meados da década passada, a Chapecoense foi rebaixada em 2019, três anos depois do trágico acidente aéreo na Colômbia que deixou 71 mortos, entre eles jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica.

Após passar um ano na Série B, a Chapecoense volta à primeira divisão como campeã. O momento, porém, não é tão bom para a equipe catarinense por causa da perda do título estadual. A derrota para o Avaí nesta semana provocou, inclusive, a queda do técnico Mozart.

A Chapecoense terá como adversário um time que vive momento ascendente no futebol brasileiro. O RB Bragantino foi campeão da Série B em 2019 e, no ano passado, ficou entre os dez melhores do Brasileirão.

Na temporada atual, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, mas avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por isso, entra no Brasileirão como uma das forças que podem surpreender. Tem como destaque o meia-atacante Claudinho, artilheiro do Brasileirão de 2020.

CHAPECOENSE X RB BRAGANTINO

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 18h15 deste domingo

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere