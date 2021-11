De volta de suspensão, judoca Rafaela Silva fatura Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Exatos dois meses após o fim da suspensão de dois anos por doping que a tirou das Olimpíadas, Rafaela Silva conquistou, nesta terça-feira (23), o título do Campeonato Brasileiro na categoria até 57 kg. Na final, precisou de menos de um minuto de luta para derrubar a rival Amanda Culato, de São Paulo, e iniciar uma imobilização que lhe deu a vitória por ippon.

Rafaela Silva ficou um ano e 11 meses sem poder sequer entrar em um clube para treinar, uma vez que a suspensão por doping não impede apenas a participação em competições, mas também qualquer envolvimento com a estrutura esportiva do judô. Quando recebeu autorização para voltar a treinar, um mês antes do fim da suspensão, acertou sua transferência para o Flamengo, deixando seu clube de toda a vida, o Reação.

Desde então ela tem tentado tirar o atraso em ritmo de competição. Há um mês, disputou uma seletiva contra Jéssica Pereira, do Reação, outra atleta que recentemente cumpriu suspensão por doping, para ver quem representaria o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Venceu dois confrontos contra a rival, e ficou com a vaga.

Ainda no mês passado, foi ouro no Mundial Militar, disputado em Paris —apesar de o regimento do programa de Alto Rendimento das Forças Armadas exigir a exclusão de atletas condenados por doping, a Marinha manteve Rafaela em seus quadros. Na final, venceu a brasileira Jéssica Lima. Na sequência, na volta ao Circuito Mundial, caiu na primeira rodada do Grand Slam de Baku, para uma atleta da casa.

Nesta terça, Rafaela faturou o título do Campeonato Brasileiro, competição que não costuma contar com os atletas de nível olímpico e que distribui quatro vagas por categoria na seletiva que define a seleção que terá apoio da CBJ (Confederação Brasileira de Judô) para rodar o circuito mundial em busca de pontos na corrida até Paris-2024.

Contando com a irmã Raquel Silva como treinadora, uma novidade, Rafaela venceu atletas do Amapá, da Bahia e do Mato Grosso do Sul até chegar à final contra Amanda Culato, do Paulistano.