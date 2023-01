De virada, São Paulo perde para o América-MG e é eliminado da Copinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo é mais um dos times grandes da capital paulista que deram adeus a Copinha neste domingo (15). O time do Morumbi perdeu para o América-MG por 3 a 1.

O São Paulo marcou o gol com Belém. Já o América conseguiu a virada com gols de Renato, que marcou duas vezes, e Matheus Henrique.

Agora, o América vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da competição.

Em uma partida movimentada, o São Paulo abriu o placar aos 15 minutos com Belém.

Aos 18 minutos e atrás no placar, o América partiu em busca do empate após um cruzamento de Adyson e Renato aproveitou para manda a bola no fundo da rede. Tudo igual: 1 a 1. Ainda pressionando, o time mineiro conseguiu ampliar. Renato recebeu de Matheus Henrique e de cabeça fez o segundo para os mineiros.

No final do primeiro tempo, o América fez o terceiro com Matheus Henrique.

No segundo tempo, o São Paulo tentou mudar o resultado, mas não obteve sucesso. Final da partida e eliminação do tricolor paulista da Copa São Paulo de Fútebol Júnior de 2023.