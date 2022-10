De virada, Palmeiras vence o Botafogo pelo Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ – O jogo entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta segunda, dia 3, válido pela 29ª rodada do Brasileirão série A, começou com o líder Palmeiras tomando um gol, para se recuperar em seguida e, antes de terminar o primeiro tempo, já ter virado o placar.

O Palmeiras começou a partida pressionando, mas, apesar disto, os anfitriões conseguiram, aos 19 minutos do primeiro tempo, em jogada finalizada por Tiquinho, marcar o primeiro gol da partida. Botafogo 1 x 0 Palmeiras.

No entanto, a reação no Palmeiras se fez sentir aos 25 minutos, quando Gustavo Scarpa converteu a cobrança de pênalti em gol e empatou a partida. O domínio do Palmeiras se mostrou presente durante a etapa inicial e, aos 35 minutos, Mayke faz o gol de virada do líder. Placar: Botafogo 1 x 2 Palmeiras.

A volta das equipes para o segundo tempo aconteceu sem mudanças na escalação dos times e, mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras, por intermédio de Dudu, vazou novamente a defesa do Botafogo. Placar: Botafogo 1 x 3 Palmeiras.

O Palmeiras jogou com um a menos desde os 23 minutos do 2º tempo, quando Zé Rafael foi expulso. Com os acréscimos, a etapa final terminou aos 50 minutos. O líder agora tem 63 pontos, enquanto o Botafogo tem 37. São 26 pontos de diferença.