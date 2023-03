De virada, Nacional vence Manaus por 3 a 1 e abre vantagem nas quartas de final

O jogo de volta acontece na segunda-feira da próxima semana, dia 20, às 20h, na Arena da Amazônia. Com boa vantagem, o Leão pode avançar de fase com um simples empate, ou até mesmo perder por um gol de diferença.

Manaus/AM - No jogo que abriu as quartas de final do Campeonato Amazonense 2023 neste sábado (11), o Nacional pôs fim a um jejum de quatro jogos sem vencer e bateu o Manaus por 3 a 1 no estádio da Colina. Michel marcou para o Gavião do Norte, enquanto Léo Aquino, Daniel Passira e Kiko foram às redes pelo Leão da Vila Municipal.

