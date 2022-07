De virada, Manaus perde em casa por 2 x 1 para Volta Redonda

Manaus/AM - O Manaus FC perdeu de virada para o Volta Redonda/RJ em jogo válido pela série C do Campeonato Brasileiro e que iniciou com a abertura do placar pela equipe do Gavião Real, mas terminou com o Volta Redonda 2 X 1 Manaus, com gol da vitória do Voltaço aos 43 minutos do segundo tempo, na Arena da Amazônia.

O jogo, pela disputa de vaga no G8, na Arena Amazônia, começou com um protesto, dos 22 jogadores, contra a nova Lei do Esporte. O jogo entre as duas equipes envolve o 7º lugar, do Manaus FC, com 21 pontos, e o Volta, com 20 pontos no Brasileiro Série C.

O enfrentamento faz parte da 15ª rodada da Série C do Brasileirão que teve cartão amarelo para o camisa 11 do Volta Redonda, Igor Bolt, assim como para Bruno, também, entre outros, além de tumulto perto do final da partida.

Ataque reforçado

O ataque do Volta Redonda, com cinco atletas no meio campo e o Manaus com três, fez a diferença e aos 26 minutos da primeira etapa a defesa do Gavião Real já havia sofrido pelo menos oito situações de perigo.

O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, foi advertido por xingamentos.

Aos 45 minutos do 1º tempo, Guilherme Pira, camisa 10, marcou o gol do Manaus FC, embora o Voltaço tenha penetrado a defesa do Manaus FC por 12 vezes no primeiro tempo.

Bruno Barra, camisa 5, fez o gol de empate do Volta Redonda aos 6 minutos do 2º tempo

Com gol do Volta Redonda, aos 43 minutos do 2º tempo, Lelê desempata e o Manaus FC está fora do G8.