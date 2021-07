De skate a rúgbi feminino; confira a programação do Brasil nas Olimpíadas n

Na manhã deste domingo, o Brasil conquistou as primeiras medalhas do país nas Olimpíadas de Tóquio e as expectativas vão crescendo no decorrer do dia. A noite pode reservar surpresas aos telespectadores, nas modalidades de Triatlo, Skate, Esgrima, Rúgbi, Remo, Surfe, Judô e Vôlei de praia.

