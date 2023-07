De olho no Palmeiras, reservas do São Paulo empatam sem gols com Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Red Bull Bragantino empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo (9), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 14ª rodada do Brasileirão.

A partida foi bastante aberta com chances para ambos os lados, mas sem efetividade. Jandrei teve mais trabalho do que Cleiton e ainda contou com uma leve ajuda da trave.

Dorival Jr poupou titulares pensando na partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mesmo assim, conseguiu igualar a partida na primeira etapa, mas viu o Red Bull tomar conta do jogo nos últimos 45 minutos.

Com o resultado, o São Paulo foi a 22 pontos e segue em sétimo na cola do G-6. Já o Bragantino chegou a 24 pontos e é justamente quem abre a zona de Libertadores na sexta colocação.

O jogo marcou a reestreia do atacante Alexandre Pato pelo São Paulo. Ele foi anunciado no fim de maio e ficou mais de um mês se preparando estrear. Ele entrou aos 34 minutos da segunda etapa.

Dorival poupa, e São Paulo não engrena

O técnico Dorival Jr poupou os titulares pensando na partida decisiva contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Apesar disso, o São Paulo fez um bom primeiro tempo e igualou a partida contra um Red Bull Bragantino que briga no G-6 da competição.

O jogo foi bastante aberto durante os 90 minutos, com boas chegadas e chances não tão numerosas de ambos os lados. Dorival formou o meio-campo com Alisson e Michel Araujo armando para Marcos Paulo como falso 9, Juan e David pelos lados.

Na segunda etapa, o técnico Pedro Caixinha fez o Red Bull Bragantino voltar melhor e dominar o jogo. A equipe da casa criou mais chances, mas não conseguiu marcar. Dorival Jr respondeu aos 15 minutos com três alterações que igualaram as ações.

Os times continuaram se lançando ao ataque, com o Red Bull controlando mais as ações e o São Paulo saindo em contra-ataques. No entanto, nenhuma das equipes teve sucesso, acumulando erros no último passe e na finalização.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 0 x 0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Data: 09/07/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Amarelos: Marcos Paulo, Nathan; Vitinho, Juninho Capixaba

RB BRAGANTINO

Cleiton; Luan Patrick, Eduardo (Nathan) e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Jadsom (Andrés Hurtado), Matheus Fernandes e Eric Ramires (Bruninho); Sorriso (Luan Cândido), Vitinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO

Jandrei; Nathan Mendes, Matheus Belém (Arboleda), Diego Costa e Patryck; Jhegson Mendez, Alisson (Nestor) e Michel Araujo (Rodriguinho); Marcos Paulo (Wellington Rato), David (Pato) e Juan. Técnico: Dorival Jr.