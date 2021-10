De olho no G6, Inter recebe a Chapecoense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há dois jogos, o Internacional recebe a Chapecoense no domingo (10), às 11h, no Beira-Rio, na sequência da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG e empate sem gols com o Ceará. A equipe é a oitava colocada, com 33 pontos, e precisa da vitória para encostar na zona de classificação para a pré-Libertadores.

Para a partida, o técnico Diego Aguirre deve ter duas novidades. A primeira é Taison, que ficou fora do jogo com o Ceará após apresentar sintomas de gripe, mas não testou positivo para Covid e deve ir para o jogo.

A outra boa notícia é a volta de Victor Cuesta. Suspenso do confronto do meio da semana, ele reassume a posição na zaga ao lado de Bruno Méndez. A tendência é que o Inter vá a campo com Daniel; Saravia, B.Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick, Caio Vidal e Taison; Yuri Alberto.

Pelo lado da Chapecoense, que é lanterna e não vence há quatro jogos, o técnico Pintado não contará com o goleiro Keiller, suspenso. João Paulo assume a posição. As outras baixas são o volante Alan Santos e o atacante Anselmo Ramon, lesionados.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

VAR: Leone Rocha (GO)