De olho no G-8, Atlético-MG recebe o Botafogo nesta segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida que fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Botafogo nesta segunda-feira (7), às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida é de grande importância para os clubes. Ambos querem vencer em busca da classificação para Libertadores.

Se derrotar o Botafogo, os mineiros devem ocupar o lugar do Athletico-PR na sexta posição. Os paranaenses somam 54 pontos, o Atlético-MG, 52. Os cariocas atuam em 11º, com 47.

Com baixas na equipe, o técnico Cuca não vai contar com os jogadores Pedrinho, Alan Kardec e Igor Rabello. Os atletas estão lesionados. Para as demais posições, o treinador deve manter a equipe titular de sua casa.

Já pelo outro lado, o Botafogo tem a volta de Lucas Fernandes. O seu retorno, após um mês parado devido a uma lesão, deve mudar as posições táticas do clube do Rio de Janeiro com quatro atacantes. O time pode voltar à formação com três meias e três atacantes. Júnior voltaria à ponta, e Lucas se juntaria a Tchê Tchê e Gabriel Pires no meio-campo.

Outra novidade no Botafogo é o retorno do atacante Gustavo Sauer. O atleta está recuperado de uma lesão e foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h desta segunda-feira (7)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Transmissão: Premiere e streaming

ATLÉTICO-MG

Éverson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Jair, Allan, Ademir e Zaracho; Keno e Vargas. Técnico: Cuca

BOTAFOGO

Gatito; Daniel Borges, Andryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Patrick de Paula) e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro