De olho em negócio, príncipe saudita vai a jogo de CR7 contra o Uruguai

DOHA, QATAR (UOL-FOLHAPRESS) - O príncipe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal vai marcar presença no Lusail Stadium, nesta segunda-feira (28), para acompanhar o duelo entre Portugal e Uruguai, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022, especialmente para assistir Cristiano Ronaldo, apurou o UOL Esporte.

Turki Al-Faisal, que também cumpre a função de Ministro dos Esportes, é o maior entusiasta da chegada de Ronaldo ao futebol da Arábia Saudita em janeiro de 2023, sobretudo agora que o craque português está livre no mercado da bola, depois de ter rescindido contrato por mútuo acordo com o Manchester United.

O mandatário saudita tem muito boa relação com o empresário Jorge Mendes, responsável pela gestão de carreira de CR7. O contato ficou ainda mais forte em julho passado, depois da chegada ao Al-Ittihad Jeddah do treinador português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton e Tottenham, que também é representado pelo famoso dono da Gestifute.

Aos 37 anos, o capitão e camisa 7 da seleção portuguesa é um velho desejo dos sauditas. Em agosto passado, quando começou a criar e encontrar obstáculos para deixar os Red Devils, chegou a receber uma tentadora oferta: 250 milhões de euros (R$ 1,4 bilhões) em salários, divididos por duas temporadas -os restantes 20 milhões de euros (R$ 110 milhões) seriam para a intermediação.

Na ocasião, a ideia era transferir o histórico atacante para o Al Hilal, onde jogam os brasileiros Michael (ex-Flamengo) e Matheus Pereira (ex-Sporting e West Bromwich). O ex-time do português Jorge Jesus e hoje dirigido pelo argentino Ramón Díaz, inclusive, continua como forte interessado e principal candidato nesta segunda investida.

Desta vez, o Ministério dos Esportes da Arábia Saudita não descarta tirar um bom dinheiro do próprio bolso e, consequentemente, colocar mais dois clubes na eventual briga: o Al-Ittihad Jeddah, até pela ligação com Jorge Mendes, e, principalmente, o Al Nassr. Ao lado do Al Hilal, são as maiores forças do futebol saudita.

Apesar do ousado sonho de Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Cristiano Ronaldo trabalha com a prioridade de seguir na Europa, preferencialmente para disputar a Liga dos Campeões. Nos últimos dias, a imprensa inglesa revelou que Newcastle deseja a contratação do goleador. Há ainda potenciais interessados em outros mercados, como em Portugal, especialmente o Sporting, onde o atacante foi revelado.