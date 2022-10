De Maurício Souza a Natália, veja como o vôlei virou palco de brigas políticas

"Me sigam para mais dicas sobre a cura gay! Hahahahaha mentira, turma!", postou Bia no Twitter.

Durante a campanha, a jogadora se envolveu em uma polêmica ao criticar um desenho que continha um casal com duas mães. Em resposta, atletas da seleção brasileira compartilharam um post da ex-jogadora Sheilla falando sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo. Carol Gattaz, Gabi e Bia se manifestaram. Derrotada nas urnas, Tandara segue fazendo campanha para a reeleição de Bolsonaro.

Após ser dispensado, Maurício, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), disputou sua primeira eleição em 2022 pelo mesmo partido de Bolsonaro e foi eleito deputado federal por Minas Gerais com 83.267 votos.

O central Maurício Souza, que fez muito sucesso na seleção brasileira, foi dispensado do seu clube, o Minas Tênis Clube, em 2021, após se envolver em seguidas polêmicas nas redes sociais com postagens de cunho homofóbico. O atleta foi apoiado por diversas personalidades e criticado veementemente por outras, como o também jogador de vôlei Douglas Souza. Eles foram companheiros na seleção nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e já vinham trocando farpas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vôlei virou palco de brigas políticas recentemente envolvendo personalidades do esporte. De Maurício Souza, Tandara e, mais recentemente, a Natália, a modalidade se viu em meio a polêmicas com atletas e políticos.

