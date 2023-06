De Itacoatiara, JC vai mandar as partidas do Barezão Feminino em Rio Preto da Eva

Manaus/AM - O JC Futebol Clube terá uma nova casa para o Campeonato Amazonense feminino de 2023. Na noite da última terça-feira (13), o clube emitiu um comunicado informando que a partir de agora vai mandar suas partidas no estádio Francisco Garcia, no município de Rio Preto da Eva (89 km distante de Manaus), sem detalhar o que motivou a mudança.

Desde a fundação, o JC teve como casa o estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, que ainda receberá o duelo contra o Tarumã nesta quarta-feira (14), às 15h30, pela rodada de abertura do Estadual. Conforme divulgado pelo clube, a entrada dos torcedores será gratuita.

A estreia do Tigre do Norte em Rio Preto da Eva deverá acontecer no próximo dia 28, quando a equipe recebe o Recanto, pela 3ª rodada do Barezão Feminino.

No último final de semana, o JC contou com o apoio do torcedor itacoatiarense no jogo que valia o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Entretanto, a partida correu risco de acontecer sem presença de público, já que o laudo necessário para que o Floro de Mendonça recebesse partidas da 2ª fase da competição foi emitido às vésperas da decisão, que acabou com a eliminação da equipe amazonense para o Fluminense.

Campeão em 2020, o JC vai em busca do bicampeonato do Campeonato Amazonense feminino. No Brasileirão da atual temporada, as Tigresas acabaram caindo nas quartas de final, após dois empates sem gols e derrota nos pênaltis. A campanha da equipe amazonense terminou com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.