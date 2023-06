De férias no Brasil, Vini Jr vai ao Maracanã acompanhar Vasco x Flamengo

Vinícius Júnior está de férias no Brasil e recentemente montou sua nova mansão no Rio de Janeiro.

O jogador chegou no estacionamento do Maracanã em uma van e cercado por um aparato de seguranças.

Cria do Flamengo, Vinícius Júnior chegou com 13 minutos do primeiro tempo e somente "ouviu" o gol de Pulgar, que abriu o placar.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Craque do Real Madrid, Vinícius Júnior compareceu ao "Clássico dos Milhões", entre Vasco e Flamengo, no Maracanã na noite desta segunda-feira (5). O UOL registrou a chegada dele ao estádio.

