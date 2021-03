De Bruyne resolve, City vence Everton e vai às semis da Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Everton por 2 a 0, neste domingo (21), e garantiu a vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra. Com gols de Gündogan e De Bruyne, o time inglês se junta ao Southampton na lista dos classificados para a próxima fase da competição.

No primeiro tempo, o Everton se fechou na defesa para impedir a criação do Manchester City. Nos primeiros minutos, o time de Guardiola precisou rodar a bola na defesa para esperar uma brecha do adversário.

A primeira chance apareceu após Sterling receber e tabelar com Gundogan na intermediária. Sem opção de passe, ele arriscou do meio da rua, mas Virginia encaixou.

O Everton conseguiu o contra-ataque em uma boa jogada de Coleman, que recebeu na direita e lançou na grande área. No bate e rebate, Richarlisou tentou finalizar mas mandou por cima do gol de Steffen, que só olhou.

Aos 43, Mina ganhou de Fernandinho no alto, e cabeceou forte, com muito veneno. Zinchenko aparece atrás de Steffen e salva em cima da linha.

Com o jogo truncado, Guardiola tirou uma carta da manga - De Bruyne foi a campo para resolver a situação aos 34 minutos. O belga mudou o jogo, e comandou a classificação da equipe.

Aos 39, Gündogan abriu o placar. Laporte chegou ao ataque com categoria, tabelou com De Bruyne na entrada da área e bateu firme na devolução, acertando o travessão de Virginia. Na marca do pênalti, o alemão pegou o rebote no peixinho e cabeceou para o gol vazio.

Aos 44, o próprio De Bruyne sacramentou a vaga nas semifinais. Rodri pegou a sobra após corte de Mina no meio de campo e já lançou o belga nas costas da defesa. O camisa 17 dominou na entrada da área, carregou com espaço e bateu na marca do pênalti, tirando de Virginia.

O lance gerou muita reclamação porque no momento em que Mina corta de cabeça, Mahrez ergue demais o pé, aparentemente cometendo falta. O árbitro inclusive chegou a levar o apito à boca no momento da jogada, mas desistiu de apitar e deixou seguir.

Os outros dois classificados saem dos confrontos de amanhã. Um é entre Chelsea e Sheffield, e o outro é entre Leicester e Manchester United.

O City volta a jogar apenas em abril, quanto enfrenta o Leicester, fora de casa, pela 30ª rodada da Premier League. Já o Everton encara o Crystal Palace, também na primeira semana de abril.