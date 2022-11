De Bruyne é eleito melhor em campo e corneta: 'Não sei por que ganhei'

Com a vitória, a Bélgica termina a rodada inicial da Copa na liderança do grupo F, com três pontos, enquanto o Canadá, zerado, amarga a lanterna. Marrocos e Croácia, que mais cedo ficaram no 0 a 0, têm um ponto e estão empatados na segunda e terceira colocações, respectivamente.

Apesar do triunfo belga, o camisa 7 teve atuação apagada, ficou preso na marcação, pouco ajudou na criação e nem de longe lembrou o jogador decisivo que é no Manchester City.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Kevin de Bruyne foi sincero após ser eleito o melhor em campo na vitória da Bélgica sobre o Canadá, por 1 a 0, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

