Davy Dias é o novo zagueiro do Nacional para temporada 2023

Manaus/AM - O Nacional Futebol Clube contratou o zagueiro Davy Dias, de 28 anos, para a temporada do ano que vem. A informação foi anunciada nesta sexta-feira (11), por meio das redes sociais do Leão da vila. Municipal.

Na carreira, o jogador garantiu ao Associação Atlética Caldense a vaga à Copa do Brasil e Série D em 2019, acesso para elite do campeonato mineiro no Athletic Club SAF em 2020.

Em 2021, foi vice-campeão mineiro com a União Recreativa dos Trabalhadores - URT de Patos de Minas e carimbou a vaga do clube à Copa do Brasil e Série D.

A estreia do Nacional no Amazonense 2023 está marcada para o dia 28 de janeiro, às 15h, em local a ser definido. Mas o adversário, no entanto, está certo. Será contra o Rio Negro no clássico Rio-Nal. Além do estadual, a equipe ainda disputa a Série D do Brasileiro em 2023.