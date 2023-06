Davy destaca solidez defensiva do Nacional na Série D

Dono da melhor defesa e melhor ataque do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Nacional vive a expectativa de conquistar a classificação antecipada à segunda fase da competição. No sábado (24), a equipe vai até Boa Vista (RR) para encarar o São Raimundo, pela 10ª rodada da competição.

Antes do treino desta quinta-feira (22), o último em solo amazonense antes do embarque para Roraima, o zagueiro Davy comentou sobre a importância do jogo diante do Mundão, que está fora do G4 e ainda sonha com uma vaga no G4. O defensor destacou os dias livres para treinamentos e ajustes no time azulino, bem mais tranquilas que a maratona da semana anterior.

"Primeiramente quero agradecer a Deus pela nossa campanha, sabemos da importância desse jogo para nos manter na primeira colocação, o primeiro objetivo está sendo quase alcançado. Esperamos terminar nas primeiras colocações gerais também. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, o São Raimundo vai jogar o jogo da vida deles. Estamos preparados, tivemos a semana cheia para trabalhar, acertamos uns detalhes, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá”, disse, segundo o site Esporte Manaus.