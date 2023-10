David Neres supera reserva de Di Maria para voltar à seleção com Diniz

MONTEVIDÉU, URUGUAIM, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Convocado pelo técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira, o atacante David Neres começou a temporada como reserva do Benfica (Portugal).

Neres viveu período de instabilidade por causa da chegada do ídolo Di Maria ao Benfica.

Em um primeiro momento, o atacante brasileiro se tornou reserva e começou no banco os primeiros seis compromissos do clube português.

A cria da base do São Paulo convenceu o técnico Roger Schmidt e se tornou titular ao lado de Di Maria. Neres se destacou e chamou a atenção de Diniz.

Ele tem um gol e duas assistências nos quatro jogos desde que voltou a ser titular do Benfica.

OPORTUNIDADE

David Neres aproveitou os desfalques no ataque para ser convocado por Fernando Diniz. Ele, porém, não saiu do banco no empate com a Venezuela.

Diniz cortou Raphinha, do Barcelona, e também não chamou Gabriel Martinelli (Arsenal), que se recuperava de lesão muscular, e Antony (Manchester United), investigado por violência contra a mulher.

Diniz gosta de Neres pela velocidade e facilidade no drible. O técnico entende que o jogador do Benfica tem características semelhantes às de Rodrygo e Vini Jr, dupla do Real Madrid que será titular ao lado de Neymar e Richarlison.