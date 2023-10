David Luiz tem entorse grave no tornozelo; exame descarta fratura

O Flamengo enfrenta o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Léo Pereira, que cumpriu suspensão, estará disponível novamente.

David Luiz torceu o tornozelo direito sozinho após uma disputa aérea com o jogador do Cruzeiro. Ele caiu e pediu substituição, dando lugar a Pablo.

A lesão aconteceu aos nove minutos do segundo tempo e o jogador deixou o gramado do Mineirão chorando.

O zagueiro seguirá tratamento no CT do Fla. O clube não divulgou tempo de recuperação.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz sofreu uma entorse grave no tornozelo direito na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. Ele realizou exames na reapresentação do elenco nesta sexta-feira (20).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.