David Luiz fica fora do 3º jogo seguido pelo Flamengo por lesão muscular

O Rubro-Negro vem de empate em 1 a 1 contra o São Paulo na 19ª rodada do Brasileirão, e venceu o Grêmio por 1 a 0 no meio de semana, pela Copa do Brasil.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz não jogará contra o Coritiba neste domingo (20), no Couto Pereira, às 16h. Segundo o clube, o jogador segue em tratamento para uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

