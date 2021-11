David Braz salva aos 50 minutos do 2º tempo e Fluminense bate o Sport

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de mais correria do que de técnica no Maracanã, o Fluminense bateu o Sport por 1 a 0, na noite destes sábado (6), com gol de David Braz, que marcou de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo. Com esses três pontos, o Tricolor vê o G-6 do Brasileiro mais de perto. O Rubro-negro se mantém no Z-4 nesta rodada e torce para o Bahia não vencer o São Paulo. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Juventude.

Os donos da casa tomaram mais a iniciativa do jogo, mas faltou mais objetividade para criar e precisão na hora dos arremates. Já os pernambucanos se expuseram pouco e pareciam estar contentes com o empate.

Na próxima terça (9), o Flu visita o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio. Na quarta (10), o Leão recebe o América-MG, 21h30, na Arena Pernambuco.

Partida

O Fluminense foi superior praticamente durante todo o jogo, mas o time voltou a mostrar dificuldades na hora da criação e, quando conseguiu tramar algo, esbarrou na falta de capricho na hora de concluir. Contra um time que veio disposto a correr poucos riscos, o Tricolor teve suas melhores chances quando Cazares entrou no jogo. Com mais lucidez, o meia encontrou mais espaços, porém o time mostrou pouco repertório para chegar à vitória, embora tenha colecionado finalizações. No fim, a luta tricolor foi premiada com um gol aos 50 minutos da etapa final, David Braz marcou de cabeça.

O Sport entrou no jogo disposto a segurar o Flu e tentar o resultado no contra-ataque. Ocorre que os pernambucanos não encontraram essa jogada de velocidade e não levaram perigo algum para Marcos Felipe, com exceção em um chute de média distância de Hernanes na etapa inicial. No segundo tempo, o time até tentou trabalhar um pouco mais a bola e causou mais preocupação aos tricolores.

Assim como tem ocorrido nos jogos Brasil afora, a partida também foi marcada por um minuto de silêncio pela memória da cantora Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo. Um vídeo com imagens da artista em ação foi exibido no intervalo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 SPORT

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 6 de novembro de 2021, sábado

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Luciano Juba (SPO); Marlon (FLU)

Gols: David Braz, do Fluminense, aos 50 minutos do segundo tempo.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli (Yago Felipe), Arias (Cazares) e Luiz Henrique (Lucca); John Kennedy (Abel Hernández) e Fred (Caio Paulista). Técnico: Marcão.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere (Pedro Henrique), Sabino, Sander; Marcão, Zé Welison (Cristiano), Hernanes, Luciano Juba (Ronaldo); Paulinho Moccelin e Tréllez (Everton Felipe). Técnico: César Lucena.