Danilo diz que temeu ser cortado da seleção na Copa

"Passou um fantasma pela cabeça. Na Copa passada também fiquei fora por causa de uma lesão. Nesta, nos primeiros dias, eu tinha muita dor no pé. Mas não facilito, disse que ia melhorar 1% a cada hora do dia. Hoje estou 110%", declarou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral direito Danilo voltou a jogar nesta segunda-feira (5) após ter ficado dois jogos fora da seleção brasileira por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. O jogador afirmou que temeu ser cortado da Copa do Mundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.