Daniel Dias brinca sobre primeiro Parapan como torcedor

"Maravilhoso estar aqui. Jorginho é um cara ímpar, não só no futebol. O trabalho que ele faz aqui no bairro onde cresceu dá esperança para essas crianças. Nós costumamos falar que, quando você dá oportunidade para uma criança, transforma ela em um cidadão. O que Jorginho faz aqui, através da Laureus nesta quarta-feira (01), é dar oportunidade para essa garotada", disse Cafu.

Durante o evento, Daniel e Cafu participaram de atividades com as crianças que integram o projeto.

Daniel Dias e o ex-lateral Cafu, membros da Laureus Academy, estiveram no Instituto Bola Frente, fundado por Jorginho, para entregarem uma placa a João Paulo de Oliveira, jovem vencedor do Concurso Internacional de Desenho da IWC Schaffhausen.

No Chile, a competição vai acontecer do dia 17 a 26 de novembro, e a delegação de natação conta com 38 atletas.

O ex-nadador esteve no Instituto Bola Pra Frente, em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, em uma visita da Laureus Academy, da qual faz parte.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maior nome do esporte paralímpico do Brasil, Daniel Dias vai viver uma situação diferente: ser torcedor.

