Daniel Cargnin derrota italiano e vai à semifinal do judô em Tóquio

Já em sua primeira luta, o gaúcho havia derrotado Mohamed Abdelmawgoud, do Egito. Esse confronto também foi decidido no golden score, e o brasileiro aplicou o ippon aos nove segundos tempo extra.

Nas oitavas de final, em sua segunda luta nas Olimpíadas, Cargnin havia vencido, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru. Na ocasião, no golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O brasileiro Daniel Cargnin venceu o italiano Manuel Lombardo, atual número 1 do ranking mundial, pelas quartas de final do judô na categoria até 66 quilos em Tóquio-2020, no Nippon Budokan, na madrugada deste domingo (25).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.