Daniel Cargnin conquista medalha de bronze no judô ao vencer israelense

Em sua segunda luta, Daniel levou a melhor sobre Denis Vieru, da Moldávia. Ambos não pontuaram no tempo regulamentar e, no gold score, o brasileiro tirou um wazari da cartola.

Antes, o gaúcho havia derrotado, na estreia, o egípcio Mohamed Abdelmawgoud com ippon no gold score, no qual quem pontuar primeiro deixa o tatame com a vitória.

Atual número 15 do ranking mundial, Daniel não chegou ao tatame como favorito, mas passou a ser visto de outra maneira principalmente após a sua boa atuação na semifinal. E, nada mais e menos, contra o atual líder do ranking mundial, o italiano Manuel Lombardo.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O judoca Daniel Cargnin venceu o israelense Baruch Shmailov, com wazari, no Budokan, na manhã deste domingo (25), nas Olimpíadas de Tóquio, e conquistou a medalha de bronze.

