Daniel Alves se despede do Barcelona

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves fez nesta quarta-feira (15) uma postagem nas redes sociais para confirmar a sua saída do Barcelona. Conforme publicado na coluna Mercado da Bola, do UOL, o clube catalão decidiu não mais acertar uma renovação de contrato de seis meses (até dezembro de 2022) com opção de renovação por mais seis meses (até junho de 2023).

Além de um longo texto, Daniel Alves publicou um vídeo com grandes momentos de suas duas passagens pelo Barcelona; a primeira entre 2008 e 2016, e a segunda iniciada em novembro do ano passado.

"Queridos culés, agora sim chegou o momento da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a esse clube, a essas cores, a essa casa... Mas como tudo na vida, os caminhos desviam-se e a histórias são escritas noutros lugares - e assim foi", iniciou Dani Alves.

"Tentaram me demitir, mas não conseguiram, porque você não imagina o quão resiliente eu sou. Muitos anos se passaram até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar aqui para me despedir", disse.

"Mas não dou um adeus sem antes agradecer a todos aqueles que estão por trás dos holofotes, todos aqueles que tornam isso perfeito. Gostaria também de agradecer a todos os funcionários pela oportunidade que me deram de voltar a este clube e poder voltar a vestir essa camisa maravilhosa. Não sabem como estou feliz", afirmou.

"Espero que também aqueles que, caso permaneçam, mudem a história daquele belo clube. Fecha um ciclo muito lindo e abre outro ainda mais desafiador. Que o mundo nunca se esqueça: Um leão, mesmo que tenha 39 anos, ainda é um leão bem louco", finalizou o lateral, sem dar pistas de qual será o seu próximo clube.

Ainda de acordo com a coluna Mercado da Bola, do UOL, Daniel Alves agora deve voltar ao radar de Athletico-PR e Fluminense, assim como aconteceu antes de sua volta ao Barcelona.

Aos 39 anos, Dani Alves voltou ao Barcelona em novembro de 2021, poucas semanas depois de ter rescindido com o São Paulo. Fez então 17 jogos oficiais, marcou um gol e anotou quatro assistências.