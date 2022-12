Daniel Alves 'pede licença' a Roberto Carlos após bater recorde pelo Brasil

O recorde foi alcançado na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), no estádio 974, na classificação às quartas de final da Copa do Mundo Qatar 2022. O veterano substituiu Éder Militão no segundo tempo.

"Dia especial hoje. Sr. lindo Roberto Carlos, permissão para te passar em jogos aqui. Você é, foi e será sempre um grande ídolo do Brasil. São 126 jogos vestindo com muita honra e muito prazer essa camisa maravilhosa. Obrigado futebol por ser tão transformador e tão especial nas nossas vidas", escreveu Dani Alves.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.