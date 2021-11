Daniel Alves faz discurso na volta ao Barcelona e exalta o clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves fez um discurso no vestiário do Barcelona em seu primeiro treino no retorno ao clube espanhol. O lateral exaltou a equipe e disse que espera "fazer grandes coisas" no time catalão.

"É um prazer estar aqui depois de tanto tempo. Voltar aqui é uma honra, um grande prazer. Poder compartilhar com vocês novamente também. Venho aprender com vocês, agora o novo mundo. Mas do velho, quero transmitir uma coisa: saber o que representam este clube e esta camisa. Já estive no exterior e este é o melhor lugar para fazer grandes coisas, para viver", afirmou Daniel Alves.

"Vocês estão aqui, que valorizem porque lá fora não há nada melhor. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer grandes coisas porque este clube é feito disso, de fazer grandes coisas", declarou o lateral.

O primeiro dia do brasileiro no Barça também teve reencontro com o técnico Xavi Hernández. O treinador entrou na academia enquanto os atletas treinavam e, primeiro, cumprimentou Jordi Alba. Na sequência, deu um forte abraço em Dani Alves, que sorriu e trocou rápidas palavras com o ex-meia.

O Barcelona anunciou o retorno do lateral na última sexta-feira. Com o aval de Xavi, com quem o brasileiro jogou durante anos e mantém até hoje amizade, Dani Alves assinou contrato válido até junho de 2023.