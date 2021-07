Daniel Alves fala em desfrutar Olimpíada e sobre nervosismo antes da estreia

Treinando entre os titulares, o jogador ser um dos selecionados para iniciar a partida que marca o pontapé inicial na busca pelo bicampeonato olímpico. O Brasil está no grupo D e, além da Alemanha, enfrentará na primeira fase Costa do Marfim e Arábia Saudita.

"Por mais que eu tenha vivido coisas especiais e grandiosas, a primeira vez sempre é com aquele friozinho na barriga, nervosismo bom, saudável. Espero estar à altura da competição e também da seleção", afirmou o capitão brasileiro. Dani também comentou que está em igualdade com os mais novos, já que é a primeira vez que participa das Olimpíadas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves é o jogador mais experiente que está com a seleção brasileira de futebol para a disputa dos Jogos Olímpicos em Tóquio. O Brasil estreia nesta quinta-feira (22), contra a Alemanha, às 8h30 (de Brasília). Aos 38 anos e um dos maiores campeões da história do futebol, o brasileiro, porém, confirmou que há um "nervosismo" para a estreia diante dos alemães e afirmou que quer aproveitar cada momento em campo.

