Daniel Alves e Juanfran desfalcam o São Paulo na partida contra a LDU

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz não vai contar com Daniel Alves para a partida do São Paulo desta terça-feira (22), contra a LDU, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Em recuperação de cirurgia para corrigir uma fratura no antebraço direito, o camisa 10 participou de parte dos últimos treinos, mas não teve condições de integrar o elenco no Equador.

Não foi divulgado um prazo para Daniel Alves ser liberado para atuar. A maior preocupação é evitar choques, sendo que o astro usa uma proteção na região durante os trabalhos no campo.

Juanfran é outro desfalque para o jogo desta terça-feira. O lateral direito foi liberado pelo clube viajar para a Espanha, pois um parente próximo morreu. Igor Vinícius é o titular da posição e deve ser escalado novamente.

Walce, Liziero e Joao Rojas, que se recuperam de cirurgia, também estão vetados pelo departamento médico. Luciano também vai desfalcar a equipe porque cumpre suspensão por ter sido expulso quando defendia o Grêmio.

A tendência é de Fernando Diniz repetir a escalação que atuou no jogo contra o River Plate. Desta maneira, o time entraria em campo com: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara, Igor Gomes; Pablo e Vítor Bueno.