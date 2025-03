Daniel Alves absolvido: veja argumentos que a Justiça usou para anular condenação por estupro

Presunção de inocência: Os juízes afirmaram que as provas não foram suficientes para superar a presunção de inocência do réu.

Falta de confiabilidade do depoimento: O tribunal entendeu que a condenação foi baseada apenas no relato da vítima, sem suficiente confronto com provas periciais, como análises de DNA e registros em vídeo.

