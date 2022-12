Dani Alves vê derrota do Brasil como alerta

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves vê a derrota do Brasil para Camarões como alerta para a segunda fase da Copa do Mundo Qatar 2022. Já classificado para as oitavas de final, o time de Tite perdeu por 1 a 0, com gol de Aboubakar nos minutos finais, nesta sexta-feira (2)

O Brasil poupou todos seus titulares e teve Dani Alves como capitão. Após muitas chances desperdiçadas, o Camarões surpreendeu nos acréscimos.

"É um toque de atenção para a gente. Não existe nenhum rival fraco aqui, todos jogam alguma coisa sempre. Fica essa lição, precisamos estar durante todo o jogo ligados e concentrados. É um detalhe só, tivemos ocasiões, ocasiões, ocasiões e no detalhe a bola foi para eles. Escapamos um belo dia para nós que não jogávamos tanto, que não tínhamos tantas oportunidades. Temos que nos reinventar para a fase onde não pode mais errar", disse Daniel Guedes, à TV Globo.

"É bom acontecer isso nesse momento, para alertar. Agora é briga por espaço, por centímetro. Que aprendamos a lição de hoje", completou.

Mesmo com o tropeço, o Brasil se classificou em primeiro do Grupo G, por um gol de saldo a mais que a Suíça, que derrotou a Sérvia. A equipe canarinho enfrentará a Coreia do Sul na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974.