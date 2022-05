Dani Alves diz que vai parar quando idade for maior que número de troféus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 39 anos recém-completos, o lateral-direito Daniel Alves soma um vasto número de títulos em sua carreira: 43 conquistas (divididas nos seis clubes que atuou e seleção brasileira).

Sempre bem-humorado, Dani, que retornou ao Barcelona no ano passado, revelou que pretende se aposentar somente quando sua idade for maior que o número de troféus conquistados. Nesse caso, o lateral brasileiro penduraria as chuteiras somente daqui quatro anos - caso não conquiste mais nenhum título.

"Meu objetivo é que, quando minha idade superar minhas conquistas (número de títulos), então eu paro por aí (encerro minha carreira)", disse o atleta, em entrevista ao Marca.

"Quando você quer estender sua carreira, você não faz isso de hoje para amanhã. É a construção diária que dá bons frutos. Agora estou colhendo o que semeei como atleta profissional (...) Não olho a minha idade, olho o desejo que tenho, o desafio que enfrento, o que vai me mover... Acordo todas as manhãs sabendo pelo que quero lutar", completou.

Ainda na entrevista ao portal espanhol, Dani foi perguntado sobre o segredo pela longevidade em sua carreira.

"O segredo, antes de tudo, é o respeito por si mesmo. Quando alguém se propõe a fazer algo, não pode fazê-lo olhando para fora. Você tem que sentir isso", explicou.

Até o presente momento, Daniel Alves é jogador com mais títulos conquistados da história do futebol. A última conquista do 'Good Crazy' foi a medalha de ouro de futebol nas Olimpíadas de Tóquio.

Títulos de Daniel Alves na carreira

Desde que iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2000, pelo Bahia, Daniel Alves conquistou 43 títulos ao longo de sua carreira:

- Bahia (2): Copa do Nordeste (2002) e Campeonato Baiano (2001)

Seleção Brasileira (5): Copa América (2007 e 2019), Copa das Confederações (2009, 2013), Olimpíadas (2021)

- Sevilla (5): Copa da Uefa (2005/2006 e 2006/2007), Supercopa da Uefa (2006), Copa do Rei (2006/2007), Supercopa da Espanha (2007)

- Barcelona (23): Liga dos Campeões (2008/2009, 2010/2011, 2014/2015), Campeonato Espanhol (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016), Copa do Rei (2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016), Supercopa da Espanha (2009, 2010, 2011, 2013), Supercopa da Uefa (2009, 2011, 2016), Mundial (2009, 2011, 2015

- -Juventus (2): Copa da Itália (2016/2017), Campeonato Italiano (2016/2017)

- PSG (5): Campeonato Francês (2017/2018, 2018/2019), Copa da França (2017/2018), Copa da Liga da França (2017/2018), Supercopa da França (2017)

- São Paulo (1): Campeonato Paulista (2021)