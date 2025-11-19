Curaçao se tornará o menor país a disputar uma Copa do Mundo





Curaçao fez história nessa terça-feira (18) ao garantir sua primeira classificação para a Copa do Mundo. O empate sem gols contra a Jamaica, fora de casa, assegurou a liderança do Grupo B das Eliminatórias da América do Norte e Central e confirmou a vaga inédita.

Com isso, a ilha caribenha se tornará o menor país da história a disputar um Mundial, com apenas 444 km² e cerca de 158 mil habitantes — superando Cabo Verde, que também estará na Copa.

A classificação ganha ainda mais destaque pelo fato de nenhum dos 24 jogadores convocados ter nascido em Curaçao. Todos são nascidos na Holanda, mas possuem raízes familiares na ilha. O fenômeno se explica pelo passado do território, que integrou as Antilhas Holandesas e ainda mantém vínculos com o Reino dos Países Baixos. Para o técnico Dick Advocaat, muitos atletas que não tinham mais perspectiva de jogar pela seleção holandesa encontraram oportunidade em representar Curaçao.

Com a vaga confirmada, Curaçao se junta às demais 42 seleções já classificadas para o Mundial de 2026.