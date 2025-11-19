   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Curaçao se tornará o menor país a disputar uma Copa do Mundo

Por Portal Do Holanda

19/11/2025 9h50 — em
Esportes


Foto: Divulgação

Curaçao fez história nessa terça-feira (18) ao garantir sua primeira classificação para a Copa do Mundo. O empate sem gols contra a Jamaica, fora de casa, assegurou a liderança do Grupo B das Eliminatórias da América do Norte e Central e confirmou a vaga inédita.

Com isso, a ilha caribenha se tornará o menor país da história a disputar um Mundial, com apenas 444 km² e cerca de 158 mil habitantes — superando Cabo Verde, que também estará na Copa.

A classificação ganha ainda mais destaque pelo fato de nenhum dos 24 jogadores convocados ter nascido em Curaçao. Todos são nascidos na Holanda, mas possuem raízes familiares na ilha. O fenômeno se explica pelo passado do território, que integrou as Antilhas Holandesas e ainda mantém vínculos com o Reino dos Países Baixos. Para o técnico Dick Advocaat, muitos atletas que não tinham mais perspectiva de jogar pela seleção holandesa encontraram oportunidade em representar Curaçao.

Com a vaga confirmada, Curaçao se junta às demais 42 seleções já classificadas para o Mundial de 2026.

Bastidores da Política - O crime que os políticos fingem combater Bastidores da Política
O crime que os políticos fingem combater

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


19/11/2025

Como foram convocados de Flamengo e Palmeiras na Data Fifa de novembro

19/11/2025

Corinthians vê avanço mesmo após juiz rejeitar plano de pagamento da dívida

19/11/2025

22 países e só seis vagas: como funcionarão as duas repescagens para a Copa

19/11/2025

Estêvão vira 'Ancelotti-Man' na seleção com artilharia e protagonismo

Foto: Divulgação

19/11/2025

Por redução de custos, Corinthians promove demissões na base; entenda

Foto: Reprodução

19/11/2025

Investigada, torcedora do Avaí se manifesta após ofensas racistas em jogo

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

19/11/2025

Ancelotti diz que lista de convocados para a Copa 'está bastante completa'

19/11/2025

LeBron James estreia e é primeiro da história da NBA a jogar 23 temporadas

18/11/2025

Botafogo vence lanterna Sport de virada nos acréscimos e entra no G5

Foto: Vitor Silva/ Botafogo

18/11/2025

Botafogo vence lanterna Sport de virada nos acréscimos e entra no G5

18/11/2025

Ancelotti mandou Paquetá cobrar pênalti para 'tirar pressão de Estêvão'

18/11/2025

Marquinhos vê seleção mais estável com Ancelotti após 2025 turbulento

18/11/2025

Copa do Mundo chega a 39 seleções classificadas; veja todas

18/11/2025

Espanha empata com Turquia, perde 100% de aproveitamento, mas vai à Copa

18/11/2025

Após boa vitória, seleção volta a jogar mal e sofre contra Tunísia na despedida de 2025

18/11/2025

Brasil perde pênalti, empata com Tunísia e não passa no teste da retranca

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

18/11/2025

Paquetá perde pênalti e Brasil empata com a Tunísia com gol de Estêvão

18/11/2025

Juiz rejeita plano de pagamento do Corinthians, mas mantém processo ativo

18/11/2025

Ancelotti muda laterais e goleiro na escalação da seleção contra a Tunísia

18/11/2025

Herói do Brasil sub-17 treina com o ídolo Neymar e aguarda chance no Santos

Foto: Divulgação

18/11/2025

Hugo Calderano inaugura clube de tênis de mesa no Rio

18/11/2025

Flamengo será campeão se repetir desempenho do 1° turno contra rivais; veja

18/11/2025

Palmeiras vai para Lima direto de Porto Alegre; Fla volta ao RJ por festa

18/11/2025

Goleiro brilha de novo, e Brasil elimina França nos pênaltis na Copa sub-17

18/11/2025

Hugo Calderano inaugura clube no Rio

Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

18/11/2025

Corinthians identifica irregularidades e desvio de materiais da Nike

18/11/2025

Torcedores do Avaí cometem racismo e xenofobia contra torcida do Remo

Foto: Divulgação/ Fifa

18/11/2025

Mais de 100 seleções já estão fora da Copa do Mundo de 2026; veja lista

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

18/11/2025

Brasil x Tunísia: veja onde assistir e prováveis escalações da Seleção


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!