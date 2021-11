Cuiabá vence Red Bull Bragantino com gol a três minutos do fim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (1º), na Arena Pantanal, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada por chances desperdiçadas e gol de pênalti anulado pelo VAR.

O único gol validado do jogo foi marcado por Rafael Gava, aos 48 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, Helinho havia balançado as redes, mas viu o tento ser impugnado —no lance, ele bateu pênalti na trave e completou para o gol no rebote, o que configurou dois toques na cobrança.

Com o resultado, o Cuiabá subiu para a décima posição, agora com 38 pontos somados. Já o Red Bull Bragantino encerrou sua participação na rodada ocupando a quarta colocação, ainda com 49.

Na próxima rodada, o Cuiabá viaja para encarar o Ceará, no domingo (7), às 20h30, na Arena Castelão. Antes disso, às 16h, o Red Bull Bragantino recebe o Athlético-PR no Nabi Abi Chedid.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri, Pepê (Uillian Correia) e Camilo (Felipe Marques); Max (Rafael Gava), Clayson (Jonathan Cafu) e Jenison (Elton). T.: Jorginho

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Weverson (Realpe); Luciano (Guilherme) e Eric Ramires; Helinho (Gabriel Novaes) e Cuello; Ytalo e Alerrandro (Pedrinho). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Arena Pantanal, em Pantanal (MT)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Alinor Silva da Paixão (GO)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: João Lucas (CUI); Alerrandro e Weverson (RBB)

Gols: Rafael Gava (CUI), aos 48'/2ºT