Cuiabá vence o Sport e entra no G-9 do Brasileiro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Sport por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (14), na Arena Pantanal, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Élton, de pênalti, aos 23 minutos do segundo tempo.

Ainda na primeira etapa, o Sport chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado após checagem do VAR.

O resultado marcou a quebra de uma invencibilidade de três jogos da equipe pernambucana. Além disso, com a derrota, o Sport permaneceu na zona do rebaixamento, com 26 pontos, na 18ª posição. Já o Cuiabá chegou à nona colocação, agora com 34 pontos.

Os dois times voltarão a jogar no próximo domingo (17), às 20h30. O Cuiabá enfrentará o Flamengo, fora de casa, enquanto o Sport receberá o Santos.

CUIABÁ

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão, Uendel, Auremir, Camilo (Yesus Cabrera), Pepê (Felipe Marques), Max (Yuri Lima), Jenison (Élton) e Clayson (Marllon). T.: Jorginho

SPORT

Maílson, Ewerthon, Chico, Sabino, Sander, Marcão Silva, Hernanes (Tréllez), José Welison, Gustavo Oliveira (Everton Felipe), Mikael e Everaldo (Paulinho Moccelin). T.: Gustavo Florentín

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Alan Empreneur, Max, Yuri Lima e João Lucas (CUI); Gustavo Florentín (SPO)

Gol: Élton (CUI), aos 23'/2ºT