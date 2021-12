Cuiabá vence Fortaleza por 1 a 0 e respira fora do Z4 do Brasileirão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Fortaleza por 1 a 0 e terminou sua participação na 37ª rodada do Brasileirão respirando fora da zona de rebaixamento para a Série B em partida disputada nesta segunda-feira (6), na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O único gol do jogo foi marcado por Elton, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

O Cuiabá dominou a partida como pôde e por meio de um esquema tático no qual a primeira linha defensiva era formada pelo próprio ataque. A equipe também fincou um domínio no meio-campo e impediu as chances de jogadas ofensivas do rival, sobrando ainda mais oportunidades para atacar nas saídas de bola através de uma marcação em cima.

Escalado por Vojvoda com um time misto durante a primeira etapa, o time tricolor praticamente foi dominado pela equipe mato-grossense. Embora o jogo tenha ficado truncado por alguns instantes, principalmente no meio de campo, o Fortaleza que o torcedor conhece não apareceu para jogar e apenas se defendeu das investidas do rival.

Com apenas uma finalização durante todo o primeiro tempo, a situação só mudou um pouco no segundo, com as entradas de Osvaldo e David no ataque, mas que também não surtiu resultado embora tenham conseguido finalizar, ao contrário do primeiro tempo.

Esse domínio de campo só foi ameaçado na segunda etapa após algumas substituições, mas nada que tenha resultado em uma mudança de resultado, embora tenham existido algumas chances claras de levar o gol do empate.

Com o resultado, o Cuiabá embora chegue mais tranquilo para a última rodada na partida contra o Santos na quinta-feira (9), às 21h, figurando na 15ª posição com 46 pontos ainda vai precisar pontuar mesmo que minimamente ou torcer por tropeços de Bahia e Juventude para escapar da degola. O Fortaleza, por outro lado, está na 5ª colocação, com 55 pontos e encara a equipe baiana no mesmo dia e horário para tentar terminar a competição dentro do G4.

CUIABÁ

Walter, Alan Empereur, Paulão (Marllon), Camilo, Uendel, Jonathan, Cafú (Cabrera), Pepê (Auremir), Elton, Max (Rafael Gava), Felipe Marques e Lucas Ramon (Anderson Conceição). Técnico: Jorginho.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Jackson (Tinga), Benevenuto, Titi, Bruno Melo (Osvaldo), Jussa, Ronald, Lucas Lima (Romarinho), Yago Pikachu, Wellington Paulista (Robson) e Depietri (David). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Estádio: Arena Pantanal (MT)

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Ramon Abatti Abel

Cartões amarelos: Paulão (CUI), Jackson (FOR), Matheus Jussa (FOR)

Gols: Elton (CUI), 8' 1ºT