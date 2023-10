Cuiabá vence e afunda Coritiba com golaço e mais um de Deyverson

Na próxima rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Goiás, às 18h30 (de Brasília), no sábado (21), enquanto o Coritiba enfrenta o Palmeiras no domingo (22), no mesmo horário.

Com a vitória, o Cuiabá chegou aos 36 pontos e subiu uma posição na tabela chegando à 10ª colocação, enquanto o Coritiba permanece na vice-lanterna com 20 pontos.

Deyverson, Pitta, com um golaço, e Raniele marcaram os gols da vitória do Dourado.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Coritiba nesta quarta-feira (!8), por 3 a 0, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e afundou o time da casa na zona de rebaixamento.

