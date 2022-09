Cuiabá vence América-MG e mantém viva esperança de sair do Z4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o América-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e interrompeu a sequência invicta de nove partidas do rival mineiro. Sidcley e André Luís marcaram para o time anfitrião, enquanto Mastriani anotou para clube mineiro.

Com a vitória, o Cuiabá somou 30 pontou e subiu para 17ª posição. Com um ponto a menos do que o Ceará, em 16º, o time mato-grossense mantém viva a esperança de fugir da zona de rebaixamento. O América-MG, por sua vez, segue na oitava posição, com 39 pontos.

O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes criando oportunidades -o time visitante explorou as bolas longas, enquanto o Cuiabá arriscou com bolas aéreas. Foi em uma dessas jogadas, aos 31 minutos, que Sidcley furou a defesa mineira e abriu o placar para os anfitriões.

O América-MG voltou para a segunda etapa buscando a igualdade a todo custo, mas perdeu boas oportunidades, com um pênalti desperdiçado por Benítez e um gol de Mastriani anulado pelo VAR. Aos 16 minutos, André Luís ampliou o placar para o time da casa, cabeceando para o fundo gol.

O ritmo do jogo diminuiu, e o América-MG passou a oferecer poucos riscos ao Cuiabá. Na prorrogação, aos 51, Mastriani marcou e diminuiu a diferença para o clube mineiro.

Agora, o América-MG se prepara para voltar ao campo no sábado (1º), contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No mesmo dia, o Cuiabá vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.

CUIABÁ

João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes (João Lucas),Denílson (Marcão Silva), Pepê e Sidley; Rodriguinho (Valdívia), André Luís (Pirani) e Deyverson (André). Técnico: António Oliveira

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric),Maidana, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Matheusinho (Índio Ramírez); Everaldo (Aloísio), Felipe Azevedo (Benítez) e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público: 3.364 presentes

Renda: R$ 74.225,00

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Cartões amarelos: Marcão Silva(CUI); Maidana, Mastriani, Patric e Éder(AME)

Gols: Sidlcley (CUI), aos 31’/1ºT; André Luís (CUI), aos 16’, e Mastriani (AME), aos 51'/2ºT.