Cuiabá e Fortaleza se encaram em luta contra o descenso

Para encarar o Cuiabá, o Fortaleza já não contará com Matheus Jussa, negociado. O goleiro Fernando Miguel, recuperado de lesão, está à disposição. O Leão entrará em campo com o seguinte time: Marcelo Boeck; Brítez, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Lucas Lima e Lucas Crispim; Thiago Galhardo e Robson.

O Fortaleza também ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. O time dirigido por Juan Pablo Vojvoda vem de um empate sem gols com o Santos em casa. No meio de semana, o Leão voltou a decepcionar ao perder para o Fluminense por 1 a 0, no Castelão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Sem vencer há três rodadas, o Cuiabá abre a zona de rebaixamento com 20 pontos e vem de uma derrota para o Coritiba fora de casa. O último triunfo da equipe dirigida por António Olivera aconteceu no dia 10 de julho, nos 2 x 0 sobre o Botafogo em seu estádio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cuiabá e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 18h, na Arena Pantanal, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. Ambos os times estão na rabeira da tabela de classificação e precisam ganhar para respirar na luta contra o rebaixamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.