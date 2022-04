Cuiabá e Atlético-GO empatam em jogo com defeito no VAR

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Cuiabá e Atlético-GO empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (30), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Jorginho, nos minutos finais da primeira etapa abriu o placar para o time goianiense, enquanto Rodriguinho igualou o placar na segunda etapa.

Com o resultado, o Atlético-GO permanece na 17ª posição, com três pontos somados. Já o Cuiabá continua momentaneamente na quarta colocação, com 7 pontos conquistados. O Cuiabá volta a campo na próxima terça-feira (3), às 19h15, contra o Racing Club, pela Sul-Americana. Já o Atlético-GO também volta a campo pelo torneio internacional no dia seguinte (4), contra o Defensa y Justicia.

O árbitro Douglas Marques teve dificuldade em manter comunicação com a cabine do VAR. Sem resolução, chamou os capitães para o centro do campo e resolveu reiniciar o jogo sem o auxílio das imagens. O problema foi resolvido dois minutos depois.

No início da partida o Cuiabá deu impressão que iria pra cima do Atlético-GO, apresentando uma marcação forte na saída de bola e velocidade na transição, mas pouco tempo depois mudou de postura e o que se pôde ver foi um jogo bem morno. O time mato-grossense cansou antes mesmo do fim do primeiro tempo e deu espaço em campo ao adversário que demorou para aproveitar. A equipe iniciou o segundo tempo do mesmo modo: pressionando e com duas chances desperdiçadas, mas conseguiu igualar o marcador nos minutos finais.

Recuando boa parte do jogo, o Atlético-GO se igualou em chances criadas com o Cuiabá depois que os donos da casa baixaram a guarda. Com chutes de longe de Luiz Fernando e Wellington Rato, a equipe comandada por Umberto Louzer conseguiu apenas no fim da etapa inicial, aos 44, aproveitar o espaço deixado pelo adversário e abrir o placar. Na volta para a segunda etapa o time até tentou criar oportunidades, mas não deu certo e o time goianiense acabou sofrendo o gol do empate, se fechando logo em seguida para garantir ao menos o empate.

CUIABÁ

Walter, João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Uendel, Marcão Silva (Rivas), Pepê, Valdívia (Alesson), Marquinhos, André (Elton) e Everton (Felipe Marques). T.: Pintado

ATLÉTICO-GO

Ronaldo, Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique), Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Luiz Fernando (Shaylon), Wellington Rato (Churín) e Léo Pereira. T.: Umberto Louzer

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Everton e João Lucas (CUI)

Gols: Jorginho (ATL), aos 44'/1ºT; Rodriguinho (CUI), aos 36'/2ºT.