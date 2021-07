Cuiabá bate o Atlético-GO e deixa o Z-4 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com duas intervenções favoráveis do VAR nos primeiros dez minutos e outra na segunda etapa, o Cuiabá venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (21), em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O árbitro de vídeo validou os gols de Pepê e Elton, cancelando o impedimento marcado em campo, por uma arbitragem confusa. Além disso, ainda sugeriu a expulsão Willian Maranhão aos 11 minutos do primeiro tempo. Mesmo com um a mais, o Cuiabá ainda sofreu gol de André Luís quando vencia por 1 a 0.

Depois de demorar dez jogos para vencer pela primeira vez na Série A, o time mato-grossense agora embalou o segundo triunfo seguido e já deixou a zona de descenso, com quatro rodadas de invencibilidade.

O clube do Mato Grosso chegou aos 12 pontos e, ainda com um jogo a menos, fica na 15ª colocação na tabela. Já os atleticanos se mantiveram no 11º posto, ainda com 15 pontos.

Os dois times voltam a campo diante de equipes paulistas pela 13ª rodada do torneio. No domingo (25), às 18h15, os goianos visitarão o Santos na Vila Belmiro. Já na segunda-feira (26), às 20h, o Cuiabá receberá o Corinthians.

CUIABÁ

João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão (Anderson Conceição) e Uendel; Pepê e Uillian Correia (Rafael Gava); Felipe Marques (Osman), Clayson e Danilo Gomes (Guilherme Pato); Jenison (Elton). T.: Jorginho

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Wanderson, Éder e Igor Cariús (Arthur Henrique); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Ronald e Arthur Gomes (Toró); Janderson e André Luís (Lucão). T.: Eduardo Barroca

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Cartões amarelos: Uillian Correia, Paulão, Guilherme Pato, Elton e Osman (CUI); Igor Cariús, Janderson, Fernando Miguel, Baralhas, Éder e Eduardo Barroca (técnico, ACG)

Cartões vermelhos: Willian Maranhão, aos 11'/1ºT, e Eduardo Barroca (técnico, ACG)

Gols: Pepê (CUI), aos 4'/1ºT; André Luís (ACG), aos 2', e Elton (CUI), aos 22'/2ºT