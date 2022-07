Cuiabá bate Botafogo por 2 a 0 e respira longe da zona de rebaixamento

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Botafogo por 2 a 0 na noite deste domingo (10) na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Brasileirão. Alesson e André Luiz marcaram os gols da partida.

O resultado faz o Dourado deixar a zona de rebaixamento da competição e agora soma 19 pontos, na 14ª colocação. O Glorioso, por sua vez, fica estacionado na 10ª posição da tabela, com 21 somados.

O Cuiabá volta a campo pelo Brasileirão na segunda-feira (18) para encerrar a 17ª rodada diante do Palmeiras, em São Paulo. O Botafogo, por outro lado, vai encarar o América-MG, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (14). O Glorioso perdeu a primeira partida por 3 a 0.

Jogando em casa, o Cuiabá tomou conta na primeira etapa. Pressionando o adversário, o Dourado chegou a acumular 60% de posse de bola até que, aos 21 minutos, chegou ao gol. Aproveitando rebote após finalização de Uendel, Alesson só empurrou a bola para abrir o placar.

Com o gol, os donos da casa diminuíram o ritmo, mas levaram perigo ao Botafogo mesmo tendo menos a bola em seus domínios. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo dos donos da casa, o Glorioso só finalizou duas vezes e praticamente não fez com que Walter, goleiro do Dourado, trabalhasse.

Na volta do segundo tempo, o Cuiabá aproveitou o desespero do Botafogo para ampliar a vantagem. Para piorar para o Glorioso, o clube teve duas expulsões aos 27 de 47 minutos, com Hugo e Daniel Borge, respectivamente. Com jogadores a menos, o Cuiabá não demorou para ampliar com um gol de André Luis. Fim de jogo e 2 a 0 para os donos da casa.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2X0 BOTAFOGO

Estádio: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Data e hora: 10 de julho de 2022, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

​Gramado: Bom

​Público e renda: 14.719 presentes / Renda não informada

​Cartões amarelos: Kelvin Osorio (CUI); Daniel Borges e Jeffinho (BOT)

​Cartões vermelhos: Hugo e Daniel Borges (BOT)

Gols: Alesson, do Cuiabá, aos 22 minutos do primeiro tempo, e André Luis, aos 52 minutos do segundo tempo

CUIABÁ

Walter; João Lucas (Daniel Guedes 28'/2ºT), Marllon, Joaquim, Uendel (Igor Cariús 21'/2ºT); Alesson (André Luís 21'/2ºT), Camilo, Rafael Gava, Kelvin Osorio (Marcão Silva 35'/2ºT); Valdivia (Alan Empereur 35'/2ºT), Rodriguinho. Técnico: António Oliveira.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Philipe Sampaio (Jeffinho 21'/2ºT), Carli, Cuesta (Klaus 49'/2ºT); Daniel Borges, Patrick de Paula, Del Piage (Chay/Intervalo), Hugo; Lucas Piazon (Luís Oyama 44'/2ºT), Lucas Fernandes; Erison. Técnico: Luís Castro.