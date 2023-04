Cuca emite nota e diz que não tolerará 'afrontas e ofensas' ao seu caráter

O técnico diz que está "totalmente concentrado" para o jogo do Corinthians contra o Remo, que ocorre nesta quarta (26) em Itaquera. O time paulista precisa reverter uma desvantagem de dois gols para sonhar com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cuca, do Corinthians, divulgou uma nota em que aborda o caso da condenação por estupro na Suíça —o episódio ocorreu em 1987, quando ele era jogador. A chegada do treinador ao clube, aliás, gerou protestos desde o anúncio da contratação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.