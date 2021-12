Cuca alega problemas familiares e anuncia saída do Atlético-MG

Cuca não é mais o técnico do Atlético-MG. Campeão do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Galo em 2021, o treinador se reuniu com a diretoria do clube alvinegro, na tarde dessa segunda-feira, e anunciou que está deixando o cargo. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem do ge. Cuca alegou problemas de ordem familiar para não seguir dirigindo o Atlético em 2022. O treinador também se comprometeu com o comando do Galo a não trabalhar em nenhuma outra equipe na próxima temporada. O clube ainda não se posicionou de forma oficial após a decisão do técnico.

