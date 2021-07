Cuba confirma fuga de atleta do salto triplo e sua ausência nos Jogos de Tóquio

Em relação a Larduet, duas vezes medalhista no Mundial da Ginástica em Glasgow, em 2015, e finalista em vários aparelhos nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a federação indicou que ele está "sem a forma física e técnica necessária para um evento desse nível".

Um ano antes, Díaz foi campeão mundial juvenil sub-18 em Nairóbi com a marca de 17,30 metros, o melhor desempenho juvenil da história. Ele tem como melhor marca pessoal o recorde juvenil de Cuba (17,49 metros), alcançado em 2019 em Camagüey, no leste do país.

Com 1,85 metro de altura, Jordan Díaz é considerado uma das maiores promessas do esporte cubano. Em 2018 ele foi campeão da Olimpíada da Juventude de Buenos Aires e, desde então, vem se destacando na categoria adulta, apesar de ter perdido vários meses de competições por conta de lesões e de ter contraído a Covid-19 neste ano.

"Diaz abandonou sua equipe na Europa", disse o dirigente de acordo com o site Jit, órgão do Inder.

