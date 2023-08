CT do Flamengo é cercado por viaturas da polícia após eliminação e protesto

O Flamengo volta a campo no domingo (13), contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileiro.

A delegação do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro no começo desta sexta-feira, sob fortes protestos da torcida.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O CT do Flamengo teve a segurança reforçada e foi cercado por carros da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (11), quando acontece a reapresentação do elenco.

