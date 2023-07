Crystian Barletta deixa Corinthians e fecha com o Ceará

Vanderlei ainda elogiou Barletta, mas lamentou não ter tido mais tempo com ele. “Ele é um bom jogador, não teve os minutos que poderia ter comigo para jogar. Ele segue a vida dele, mas eu tenho que preservar o ativo do clube, ele era um, mas que não estava ainda sendo pago, transferiu para outro lugar”, declarou.

“O Corinthians tinha uma dívida para pagar dele [Barletta, com o São Bernardo] e aí surgiu uma proposta de venda em que o Corinthians não ia ter mais que dispor do dinheiro dentro da situação”, explicou em entrevista ao programa Apito Final, da TV Bandeirantes.

O atleta fechou contrato com o Ceará e com a ida dele para o clube, o Corinthians encerra uma dívida com o São Bernardo, segundo Luxemburgo.

